Евросоюз приостанавливает оказание помощи Палестине

Объем пакета помощи составлял €691 млн

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Евросоюз объявил о заморозке всего объема помощи Палестине в связи с агрессией против Израиля, все проекты в рамках этой помощи будут пересмотрены, написал в соцсети X (ранее Twitter) еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий.

"Масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа стали поворотным моментом. Сотрудничество не может продолжаться, как будто ничего не произошло, - написал он.

"Крупнейший донор палестинцев - Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в €691 млн. Все платежи будут приостановлены. Все проекты начинают пересматриваться. Все новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 год, отложены до принятия решений".

"Призывы к ненависти, насилию и прославление террора отравили умы слишком многих", - продолжил Варгелий.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил о начале полной блокады сектора Газа. Как уточнил министр энергетики Исраэль Кац, поставки электричества и топлива были прерваны в воскресенье, в понедельник прекращается подача воды.