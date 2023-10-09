9 октября, 13:08
Палестино-израильский конфликт

СМИ: израильские войска обстреливают территории Ливана

По данным агентства Al Wataniya, израильские силы обстреливают западный сектор юга Ливана вблизи совместной границы, оттуда раздаются взрывы падающих снарядов

БЕЙРУТ, 9 октября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии открыла огонь по ливанской территории после сообщений о проникновении двух диверсантов с юга Ливана. Об этом сообщило национальное агентство Al Wataniya.

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По его информации, израильские силы обстреливают западный сектор юга Ливана вблизи совместной границы, оттуда раздаются взрывы падающих снарядов.

Ранее армия Израиля заявила, что военные в ходе перестрелки ликвидировали вооруженных лиц, проникших на территорию страны через границу с Ливаном. Вертолеты израильских ВВС наносят удары по району, откуда пробрались неизвестные боевики. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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