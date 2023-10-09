СМИ: израильские войска обстреливают территории Ливана

По данным агентства Al Wataniya, израильские силы обстреливают западный сектор юга Ливана вблизи совместной границы, оттуда раздаются взрывы падающих снарядов

БЕЙРУТ, 9 октября. /ТАСС/. Артиллерия израильской армии открыла огонь по ливанской территории после сообщений о проникновении двух диверсантов с юга Ливана. Об этом сообщило национальное агентство Al Wataniya.

По его информации, израильские силы обстреливают западный сектор юга Ливана вблизи совместной границы, оттуда раздаются взрывы падающих снарядов.

Ранее армия Израиля заявила, что военные в ходе перестрелки ликвидировали вооруженных лиц, проникших на территорию страны через границу с Ливаном. Вертолеты израильских ВВС наносят удары по району, откуда пробрались неизвестные боевики.