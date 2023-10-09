Армению на заседании СМИД СНГ представит замминистра

В этой связи переговоров с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым на полях встречи не планируется

ЕРЕВАН, 9 октября. /ТАСС/. Ереван на предстоящем в Бишкеке 12 октября заседании Совета руководителей МИД (СМИД) СНГ представит заместитель министра, в этой связи переговоров с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым на полях встречи не планируется. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Армения 4 октября в письменном порядке оповестила Исполком СНГ, что в мероприятии будет участвовать замминистра иностранных дел", - сказала она в эфире Общественного телеканала Армении.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва рассматривает возможность проведения переговоров министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана 12 октября в Бишкеке на полях СМИД СНГ.