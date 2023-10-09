Число пострадавших при нападении ХАМАС граждан Израиля превысило 2,6 тыс.

По данным израильского Минздрава, не менее 357 из них находятся в тяжелом состоянии

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 октября. /ТАСС/. Число граждан Израиля, пострадавших в результате нападений палестинской радикальной группировки ХАМАС, выросло до 2 616. Об этом сообщило Министерство здравоохранения еврейского государства.

"Минздрав сообщает о 2 616 раненых, не менее 357 из них находятся в тяжелом состоянии, - говорится в отчете, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства. - За последние несколько часов в больницы прибыли по меньшей мере 578 человек, состояние 157 из них оценивается как критическое. Стоит также отметить, что пострадавшие, поступившие в медучреждения в последний час, на настоящий момент проходят обследование, решение об их госпитализации пока не принято".