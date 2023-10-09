Экс-советник Кучмы: Украина должна начать переговоры с РФ из-за ситуации в Израиле

По словам Олега Соскина, "сейчас все занимаются только Израилем" и поэтому Украине "надо воспользоваться моментом", чтобы решить свои проблемы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Новое обострение конфликта между Израилем и Палестиной может вызвать ослабление поддержки Украины со стороны западных стран, поэтому Киеву нужно начать переговоры с Москвой и заключить временное перемирие. Такое мнение высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, "сейчас все занимаются только Израилем" и поэтому Украине "надо воспользоваться моментом", чтобы решить свои проблемы. "Тем более, что денег от Штатов не будет. Так же, как у ЕС ни денег, ни оружия тоже нет", - сказал Соскин на его канале в YouTube.

Как считает бывший советник Кучмы, у Украины не остается иного выбора, кроме, как заключить перемирие с Россией и провести выборы в Верховную раду, которые были намечены на октябрь 2023 года. "На этом фоне, конечно, полный крах для Украины. Однозначно теперь надо немедленно отменять военное положение и начинать переговоры между правительствами Украины и России. Другого варианта не существует. Нужно временное перемирие и надо провести [парламентские] выборы", - полагает Соскин.

В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что Москва готова вести переговоры по Украине, но с учетом реалий на земле и интересов российской безопасности.

Утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи". Глава политбюро движения ХАМАС назвал операцию палестинских радикалов вблизи Газы реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к мечети Аль-Акса в центре Иерусалима. Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов и распорядился ввести "особое положение в области безопасности" на всей территории Израиля. По последним данным, в результате эскалации конфликта погибли по меньшей мере 508 палестинцев, порядка 2,8 тыс. ранены. В Израиле погибли не менее 800 человек, еще 2,4 тыс. пострадали.