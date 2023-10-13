13 октября, 19:20
Палестино-израильский конфликт

Глава МВД Франции связал убийство учителя с кризисом на Ближнем Востоке

Жеральд Дарманен призвал французов проявлять бдительность в связи с введением в стране максимального уровня террористической угрозы

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уверен, что есть связь между убийством учителя при нападении на школу на севере страны и кризисом на Ближнем Востоке.

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"По нашим данным, к сожалению, есть связь между тем, что произошло [во Франции], и кризисом на Ближнем Востоке", - сказал он в эфире телеканала TF1.

Дарманен призвал французов проявлять бдительность в связи с введением в стране максимального уровня террористической угрозы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. По последним данным, погибли более 1,8 тыс. палестинцев, ранены свыше 7 тыс. С израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения. 

Теги:
ФранцияПалестино-израильский конфликт
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