13 октября, 20:35
Палестино-израильский конфликт

Саудовская Аравия считает неприемлемым принудительное переселение палестинцев из Газы

МИД королевства также призвал добиться снятия блокады с сектора Газа

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Эр-Рияд считает неприемлемым принудительное переселение жителей сектора Газа из-за интенсивных обстрелов со стороны Израиля. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

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"Саудовская Аравия подтверждает свое категорическое неприятие призывов к принудительной эвакуации палестинцев из сектора Газа и осуждает продолжающиеся нападения на беззащитных мирных жителей, - указано в документе, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

Министерство также призвало международное сообщество принять срочные меры, чтобы добиться снятия блокады с сектора Газа, обеспечить безопасность гражданского населения, эвакуировать раненых и принудить стороны конфликта к соблюдению международного гуманитарного права. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраиль
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