Саудовская Аравия считает неприемлемым принудительное переселение палестинцев из Газы

МИД королевства также призвал добиться снятия блокады с сектора Газа

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Эр-Рияд считает неприемлемым принудительное переселение жителей сектора Газа из-за интенсивных обстрелов со стороны Израиля. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия подтверждает свое категорическое неприятие призывов к принудительной эвакуации палестинцев из сектора Газа и осуждает продолжающиеся нападения на беззащитных мирных жителей, - указано в документе, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

Министерство также призвало международное сообщество принять срочные меры, чтобы добиться снятия блокады с сектора Газа, обеспечить безопасность гражданского населения, эвакуировать раненых и принудить стороны конфликта к соблюдению международного гуманитарного права.