Bloomberg: США обеспокоены отсутствием у Израиля четкого понимания дальнейшей судьбы Газы

По сведениям источников агентства, Белый дом в связи с этими опасениями оказывает давление на израильскую сторону, "побуждая думать не только о ближайшей цели, которая заключается в уничтожении ХАМАС"

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Вашингтон обеспокоен отсутствием у Израиля представления о судьбе сектора Газа после наземной операции, которая может начаться в ближайшее время. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации.

По их сведениям, Белый дом, опасаясь, что у Израиля нет плана в отношении Газы после наземной операции, оказывает давление на израильскую сторону, "побуждая думать не только о ближайшей цели, которая заключается в уничтожении ХАМАС".

Собеседники Bloomberg также отметили, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена требованием Израиля эвакуировать палестинцев на юг сектора Газа в течение 24 часов.