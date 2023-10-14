14 октября, 00:22
Палестино-израильский конфликт

Bloomberg: США обеспокоены отсутствием у Израиля четкого понимания дальнейшей судьбы Газы

По сведениям источников агентства, Белый дом в связи с этими опасениями оказывает давление на израильскую сторону, "побуждая думать не только о ближайшей цели, которая заключается в уничтожении ХАМАС"

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Вашингтон обеспокоен отсутствием у Израиля представления о судьбе сектора Газа после наземной операции, которая может начаться в ближайшее время. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации.

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По их сведениям, Белый дом, опасаясь, что у Израиля нет плана в отношении Газы после наземной операции, оказывает давление на израильскую сторону, "побуждая думать не только о ближайшей цели, которая заключается в уничтожении ХАМАС".

Собеседники Bloomberg также отметили, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена требованием Израиля эвакуировать палестинцев на юг сектора Газа в течение 24 часов. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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