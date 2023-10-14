14 октября, 04:32
Палестино-израильский конфликт

Политическое руководство ХАМАС не знало о сроках планируемой атаки на Израиль

По словам члена политбюро движения Мусы Абу Марзука, все лидеры, кроме военных, узнали о нападении рано утром 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Политическое руководство ХАМАС не знало о сроках планируемой боевиками военного крыла группировки атаки на Израиль. Об этом рассказал журналу New Yorker член политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

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По словам высокопоставленного представителя ХАМАС, военные командиры движения, базирующиеся в секторе Газа, были настолько полны решимости сохранить в секрете свой план вторжения в Израиль, что скрыли детали и время наступления даже от политических лидеров организации. Все лидеры ХАМАС, кроме военных, узнали эту новость рано утром в субботу 7 октября, сказал член политбюро ХАМАС.

Он отметил, что "политические лидеры были "удивлены датой, но не действиями" руководителей военного крыла, поскольку они "подчиняются общей политике, выдвинутой политическим бюро". 

Теги:
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