СМИ: Египет и Иордания достигли соглашения об эвакуации подданных королевства из Газы

По данным телеканала Al Hadath, в аэропорту египетского города Эль-Ариш уже совершил посадку частный иорданский самолет, который должен будет взять на борт прибывших из Газы соотечественников

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Египет и Иордания достигли соглашения о переправке из сектора Газа подданных королевства, находящихся на территории палестинского анклава. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, в субботу днем в координации с Каиром было достигнуто соглашение об эвакуации десятков иорданцев из сектора Газа. Указывается, что в аэропорту египетского города Эль-Ариш уже совершил посадку частный иорданский самолет, который должен будет взять на борт прибывших из Газы соотечественников.

Ранее сообщалось, что посольства США и Швеции уведомили своих граждан, находящихся в секторе Газа, чтобы они направились к КПП "Рафах", расположенному на границе Египта с Газой, для их вывоза из анклава. По имеющейся информации, США вели переговоры с Египтом и Израилем и добились того, что КПП будет открыт с 12:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

Египет ранее обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Планируется, что из Эль-Ариша помощь будет направляться в палестинский анклав через единственный на границе Египта и сектора Газа КПП "Рафах". Как указали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". По данным ведомства, в результате обстрелов значительно повреждена его инфраструктура на палестинской стороне. Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа".