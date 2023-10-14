Sky: в ХАМАС могли больше года планировать атаку на Израиль с захватом заложников

По данным телеканала, это лишь первая фаза более масштабной операции

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС могло больше года планировать нападение на израильскую территорию и захват в заложники солдат и местных жителей. Об этом сообщает британский телеканал Sky News, ссылаясь на переданный ему документ, копия которого была обнаружена у убитых в Израиле боевиков из сектора Газа.

Как сообщает телеканал, в 14-страничной распечатке на арабском с пометкой "секретно" изложен подробный план преодоления заграждений на границе сектора Газа и нападения на кибуц Мефалсим, причем указывается, что это лишь первая фаза более масштабной операции. Еврейское поселение Мефалсим расположено в 3 км от сектора Газа и в 5 км от кибуца Кфар-Аза, где, по сообщениям пресс-службы Армии обороны Израиля, боевики ходили по домам, убивая женщин и детей. На документе есть символика боевого крыла ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама", а также проставлена дата - октябрь 2022 года.

В документе подчеркивается, что в Мефалсиме проживает около 1 тыс. гражданских, на помощь которым в течение трех - пяти минут могут прийти военные. Бойцам ХАМАС предписывается "брать в заложники солдат и местных жителей для последующих переговоров". Как пишет Sky News, попытка нападения на Мефалсим действительно была предпринята 10 октября, однако атака была отбита, и никто из жителей кибуца не пострадал.

Выдержки из документа были ранее опубликованы в Telegram-канале израильских волонтеров South First Responders. Утверждается, что они были найдены на телах боевиков, убитых рядом с кибуцем Киссуфим. Привлеченные Sky News эксперты считают, что с высокой вероятностью план нападения является подлинным. По словам собеседников телеканала, если планы нападений на отдельные еврейские поселения для отрядов ХАМАС составлялись еще год назад и оставались тайной для спецслужб, это говорит об очень серьезном провале в работе израильской разведки.

Ранее представитель руководства ХАМАС в Газе Басим Наим выступил с утверждением, что совершавшие нападение боевики получили "четкие указания" избегать жертв среди гражданских и атаковать исключительно военную инфраструктуру и израильских солдат.