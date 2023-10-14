Генсек Совета Европы призвала Израиль защищать гражданских при боях против ХАМАС

Мария Пейчинович-Бурич отметила, что СЕ поддерживает еврейское государство в его ответных действиях против боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) поддерживает Израиль в его ответных действиях против боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС, однако призывает не отступать от "демократических ценностей" и обеспечить защиту гражданского населения. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря СЕ Марии Пейчинович-Бурич.

"Я призываю израильские власти в своем законном ответе на совершенную агрессию оставаться верными нашим демократическим ценностям, соблюдать принцип пропорциональности и строго защищать гражданское население. Необходимый ответ демократических стран на терроризм не может и не должен противоречить нашим ценностям", - гласит коммюнике. Идет ли речь именно о гражданском населении сектора Газа, не уточняется.

Одновременно Пейчинович-Бурич осудила "террористические преступления ХАМАС" и подчеркнула, что "Совет Европы твердо стоит на стороне жертв, их родных и близких". Также она приветствовала действия стран - членов организации по предотвращению "переноса ближневосточного конфликта в Европу". "Антисемитизм - откуда бы он ни исходил - неприемлем, и с ним необходимо вести неустанную борьбу. Наша организация намерена защищать процветание еврейских общин в государствах-членах, где бы они ни находились", - заявила она.