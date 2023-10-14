Глава МИД КНР и госсекретарь США обсудили конфликт между Палестиной и Израилем

Ван И указал на риск выхода ситуации из-под контроля

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном палестино-израильский конфликт и указал на риск выхода ситуации из-под контроля. Об этом сообщил МИД КНР.

"Столкновения между Палестиной и Израилем постоянно усиливаются, конфликт грозит выйти из-под контроля", - приводятся слова Ван И на сайте китайского внешнеполитического ведомства. Министр также подчеркнул, что Пекин выступает против любых действий, которые могут причинить вред мирным жителям.

Как уточнил министр иностранных дел Китая, урегулирование палестино-израильского конфликта должно опираться на принцип "два государства для двух народов". Он указал на необходимость формирования независимого Государства Палестина и на обеспечение его мирного сосуществования с Израилем.