14 октября, 12:43,
обновлено 14 октября, 13:03
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД КНР и госсекретарь США обсудили конфликт между Палестиной и Израилем

Ван И указал на риск выхода ситуации из-под контроля

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном палестино-израильский конфликт и указал на риск выхода ситуации из-под контроля. Об этом сообщил МИД КНР.

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"Столкновения между Палестиной и Израилем постоянно усиливаются, конфликт грозит выйти из-под контроля", - приводятся слова Ван И на сайте китайского внешнеполитического ведомства. Министр также подчеркнул, что Пекин выступает против любых действий, которые могут причинить вред мирным жителям.

Как уточнил министр иностранных дел Китая, урегулирование палестино-израильского конфликта должно опираться на принцип "два государства для двух народов". Он указал на необходимость формирования независимого Государства Палестина и на обеспечение его мирного сосуществования с Израилем. 

Теги:
СШАПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтИзраильВан ИБлинкен, Энтони
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