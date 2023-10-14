14 октября, 13:30
Палестино-израильский конфликт

Госсекретарь США и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ситуацию в секторе Газа

По информации Al Ekhbariya, Энтони Блинкен и Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили "пути снижения напряженности на палестинских территориях" и возможность открытия гуманитарных коридоров для оказания медицинской помощи раненым

ДУБАЙ, 14 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе рабочего визита в Саудовскую Аравию провел переговоры с министром иностранных дел королевства принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Начало встречи транслировал саудовский телеканал Al Ekhbariya.

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По его информации, госсекретарь США и глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии обсудили "пути снижения напряженности на палестинских территориях" и возможность открытия гуманитарных коридоров для оказания медицинской помощи раненым в секторе Газа. Кроме того, стороны коснулись проблемы обеспечения жителей анклава продовольствием и предметами первой необходимости в условиях блокады со стороны Израиля, отмечает Al Ekhbariya.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта госсекретарь США отправился в большое турне по Ближнему Востоку, которое охватывает почти всех ключевых игроков региона. Изначально Блинкен планировал посетить Израиль, а на следующий день - Иорданию, однако продолжил поездку. 13 октября он встретился в Аммане с королем Иордании Абдаллой II и президентом Палестины Махмудом Аббасом, а затем прилетел в Доху, где провел переговоры с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. До 15 октября госсекретарь посетит Объединенные Арабские Эмираты и Египет. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияСауд, Сауд аль-Фейсал, АльБлинкен, Энтони
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