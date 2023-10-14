14 октября, 15:34
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД КНР предложил в скором времени провести международную конференцию мира

Ван И отметил, что мир на Ближнем Востоке "невозможен без примирения арабского и израильского народов"

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил провести в ближайшее время международную конференцию по вопросам мира в связи с необходимостью урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил МИД КНР.

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"Китай призывает как можно скорее провести международную конференцию мира, оказать содействие достижению широкого консенсуса", - подчеркнул Ван И.

По словам китайского дипломата, мир на Ближнем Востоке "невозможен без примирения арабского и израильского народов". Он уточнил, что такие ведущие державы, как Китай и США, при решении международных и региональных вопросов "должны занимать объективную и справедливую позицию, проявлять сдержанность, первыми соблюдать международное право". 

Теги:
СШАПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтИзраильВан ИБлинкен, Энтони
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