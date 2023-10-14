14 октября, 15:58
Палестино-израильский конфликт

Омбудсмен Украины прибыл в Египет для эвакуации 243 граждан из Газы

Дмитрий Лубинец заявил, что ситуация в регионе критическая

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что прибыл в Каир для работы над механизмом эвакуации украинцев из сектора Газа. По его словам, в срочной эвакуации нуждаются 243 гражданина страны.

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"Прибыл в Каир, Египет, для того, чтобы помочь настроить механизм эвакуации наших граждан из сектора Газа, - написал он в Telegram-канале. - Ситуация там критическая. Люди без света, коммуникаций, в опасности. Поэтому в срочной эвакуации нуждаются 243 украинца, а именно женщины и дети".

Лубинец указал, что срочно прибыл по поручению президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, вопрос эвакуации находится на личном контроле президента и главы его офиса Андрея Ермака.

Омбудсмен добавил, что сотрудничает с Национальной комиссией по правам человека Египта. 

Теги:
УкраинаПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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