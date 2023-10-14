Волонтеры Красного Креста отказались покидать район палестино-израильского конфликта

Согласно заявлению организации, они не хотят бросать тех, кто нуждается в их помощи

ЖЕНЕВА, 14 октября. /ТАСС/. Волонтеры Международного комитета Красного Креста (МККК) и структур, входящих в Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП), отказываются покидать район палестино-израильского конфликта, так как не хотят бросать тех, кто нуждается в их помощи. Об этом заявили в Женеве штаб-квартиры МККК, а также МФОКК и КП.

"Мы глубоко встревожены призывом к переселению жителей Газы. Наши волонтеры отказываются уезжать и бросать тех, кто в них больше всего нуждается", - говорится в совместном заявлении. В нем подчеркивается, что волонтеров "необходимо защищать, чтобы они могли защитить других". Две организации призвали все стороны "проявлять сдержанность и соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву".

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Дюжаррик отметил, что это требование касается и "всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники". Вскоре призыв к жителям сектора Газа эвакуироваться на юг был опубликован в официальном Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля.