В Израиле заявили, что ХАМАС препятствует передвижению жителей сектора Газа на юг анклава

В Армии обороны страны сообщили, что жители Газы начали эвакуироваться из своих домов к югу от Вади-Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС препятствует безопасному передвижению жителей на юг анклава, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа на юг [сектора]. После предупреждения ЦАХАЛ жители сектора Газа начали эвакуироваться из своих домов к югу от Вади-Газа (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине, - прим. ТАСС) в целях собственной безопасности. ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа по центральным дорогам", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Кроме того, армейская пресс-служба распространила сделанную с воздуха фотографию блокпоста и дорожного затора, сопроводив это пояснениями: "фотография блокпоста ХАМАС" и "усилия по препятствованию передвижению жителей сектора Газа на юг".

Ранее в субботу пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что продолжает призывать жителей севера сектора Газа переместиться в южную часть палестинского анклава "на юг от Вади-Газа (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине - прим. ТАСС)". "В последние несколько дней ЦАХАЛ призывает жителей сектора Газа покинуть свои дома (к северу от Вади-Газа - прим. ТАСС) из-за военной операции, проводимой в этом районе в ответ на террористические атаки ХАМАС", - пояснили в армии. Израильское радио Kan цитировало в субботу заявление армейского представителя на арабском, в котором говорится, что "ЦАХАЛ разрешает безопасное движение на юг [сектора Газа] с 10:00 до 16:00 (совпадает с мск)".

Как ранее сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".

В ХАМАС призвали жителей игнорировать рекомендацию Израиля. Движение также обратилось к ООН с просьбой принять меры против принудительного перемещения.