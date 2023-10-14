В Британии десятки тысяч человек приняли участие в акциях поддержки Палестины

Значительную часть участников шествия составляли не являющиеся иммигрантами граждане Великобритании

ЛОНДОН, 14 октября. /ТАСС/. Десятки тысяч жителей Великобритании приняли в субботу участие в уличных акциях солидарности с населением Палестины. СМИ королевства сообщают об акциях в Лондоне, Манчестере, Ливерпуле, Бристоле, Эдинбурге, Глазго и многих других городах страны.

Как заявляют организаторы шествия по Риджент-стрит и правительственной улице Уайтхолл в центре Лондона, в нем участвуют около 10 тыс. человек. Безопасность на акции обеспечивают больше 1 тыс. полицейских. Как сообщил корреспондент ТАСС один из следящих за порядком сотрудников Скотленд-Ярда, пока что никаких серьезных происшествий отмечено не было. При этом двери здания штаб-квартиры Би-би-си, у которого стартовала лондонская акция, ночью были облиты красной краской.

Первоначально в полиции не связывали действия неизвестных вандалов с какой-либо из групп, активно выражающих поддержку Палестине или Израилю, однако затем ответственность за произошедшее взяла на себя группа пропалестинских активистов, обвинивших британскую вещательную корпорацию в распространении "оккупационной пропаганды" Израиля. Примечательно, что Би-би-си также подвергалась критике со стороны руководства правящей Консервативной партии Великобритании и премьер-министра Риши Сунака за то, что в своих сюжетах называет членов радикального движения ХАМАС боевиками, а не террористами, хотя в королевстве ХАМАС признан террористической организацией.

Против Израиля

Значительную часть участников шествия составляли не являющиеся иммигрантами британцы, заявлявшие корреспонденту ТАСС о необходимости остановить кровопролитие в секторе Газа и "ужасающую жестокость" израильских властей и армии. Как рассказал уроженец Северной Ирландии Дэниел, он считает необходимым выражать солидарность с народом Палестины, "который претерпевает те же лишения", которые пережили ирландцы на протяжении своей истории.

В руках у митингующих было множество палестинских флагов и самодельных плакатов с лозунгами "Свободу Палестине", "Хватит бомбить Газу", "Санкции против Израиля", "Прекратите вооружать Израиль". Громко скандировались лозунги "Позор Израилю", "Позор Би-би-си", а также "От реки и до моря Палестина будет свободной", который многие еврейские организации трактуют как призыв к захвату израильских территорий и уничтожению самого государства. На этой неделе полиция Вены запретила проведение митинга в поддержку Палестины за использование этого лозунга в агитационных материалах. Ранее глава британского МВД Суэлла Браверман в письме, направленном главам полицейских управлений королевства, обратила внимание на то, что в определенном контексте использование этого лозунга может считаться преступлением на почве расовой ненависти.

"ХАМАС совершил ужасные деяния, в этом нет никаких сомнений. Однако это не оправдывает геноцида, который совершается сейчас [в отношении жителей сектора Газа], и который оправдывают традиционные СМИ", - сказал корреспонденту ТАСС Махмуд Алем из британского благотворительного велоклуба H&К, члены которого присоединились к акции.

Вдоль маршрута шествия были поставлены навесы, где торговали палестинскими флагами, головными платками и другой атрибутикой, часть которой была произведена на территории Палестины. Свою агитацию вели несколько политических объединений, а рядом с премьерской резиденцией на Даунинг-стрит, 10 перед собравшимися выступил экс-глаза оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Мы решительно выступаем против войны в Газе, которая подвергается чудовищным обстрелам, - заявила корреспонденту ТАСС представительница троцкистской Социалистической партии Англии и Уэльса Джуди Бишон. - Убиты сотни детей, жители Газы находятся в ловушке, из которой нет выхода. Эта демонстрация - призыв остановить то, что происходит, то, что мы бы назвали государственным террором со стороны Израиля против живущих под оккупацией палестинцев. <...> Мы - социалисты и мы не поддерживаем "Хезболлах", ХАМАС и подобные им праворадикальные исламистские организации. Мы, само собой, не разделяем их методы и осуждаем убийства мирных жителей в Израиле, однако мы требуем вывода израильской армии с палестинских территорий и прекращения войны с Газой", - добавила она.

Рост антисемитизма

В пятницу замглавы Скотленд-Ярда Лоуренс Тейлор сообщил о резком росте числа правонарушений, совершаемых в Лондоне на почве антисемитизма. По его словам, с 30 сентября по 13 октября в полицию поступило 105 сообщений о различных проявлениях антисемитизма, причем в 75 случаях имело место нарушение закона. За тот же период 2022 года было отмечено 14 таких случаев, из которых 12 в полиции классифицировали как противоправные деяния. Ранее британские СМИ сообщали о появлении антиизраильских граффити в лондонском районе Голдерс-грин, где находится одна из крупнейших в мире хасидских общин. В том же районе ночному нападению вандалов подвергся кошерный ресторан. В двух еврейских школах Лондона по соображениям безопасности были временно отменены занятия, ученикам нескольких других рекомендовано соблюдать несколько мер предосторожности в связи с риском уличных нападений.

Британское правительство выделило дополнительные £3 млн ($3,64 млн) на обеспечение безопасности еврейских школ и синагог. Скотленд-Ярд усилил патрулирование в районах, где особенно высок риск преступлений на почве антисемитизма.