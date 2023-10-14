Армия Израиля сообщила о применении средств ПВО по "подозрительной цели" из Ливана

По факту инцидента проводится проверка, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 октября. /ТАСС/. Израильские военные задействовали средства противовоздушной обороны для перехвата "подозрительной цели", вошедшей в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Ранее военные сообщили о срабатывании сигналов тревоги в населенном пункте Альма, расположенном недалеко от границы с Ливаном. "Некоторое время назад был запущен перехватчик в сторону подозрительной цели, которая влетела на израильскую территорию из Ливана. По факту этого инцидента проводится проверка", - говорится в сообщении.