СМИ: Иран предостерег Израиль через ООН от наземной операции в Газе

Тегеран не хочет перерастания конфликта в региональную войну и планирует попытаться помочь освободить мирных жителей, находящихся в заложниках у ХАМАС, заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Иран направил Израилю послание, в котором подчеркнул, что не хочет дальнейшей эскалации конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и еврейским государством, но будет вынужден вмешаться, если израильская военная операция в секторе Газа продолжится и перейдет в наземное наступление. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян встретился в Бейруте со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом. Представитель всемирной организации призвал главу МИД Ирана помочь предотвратить расширение палестино-израильского конфликта.

Абдоллахиян в ответ подчеркнул, что Тегеран не хочет перерастания конфликта в региональную войну и намерен попытаться помочь освободить мирных жителей, находящихся в заложниках у ХАМАС. При этом он указал, что у Ирана есть свои красные линии. По словам министра, если израильская военная операция продолжится и еврейское государство проведет наземную операцию в Газе, Иран будет вынужден ответить, сообщили источники портала. По их данным, Веннесланд позвонил руководителю Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, а также другим должностным лицам государства высокого ранга и передал послание Тегерана.