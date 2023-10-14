Аббас заявил Байдену о неприятии убийств мирных жителей сторонами конфликта в Газе

Президент Палестины также призвал освободить гражданских, захваченных в заложники

КАИР, 14 октября. /ТАСС/. Глава Палестины Махмуд Аббас заявил президенту США Джо Байдену о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа со своей земли, о неприятии убийств мирных жителей с обеих сторон конфликта вокруг палестинского анклава и призвал освободить гражданских лиц, захваченных в заложники. Об этом говорится в заявлении руководства Палестины по результатам телефонного разговора между палестинским лидером и американским президентом.

"В ходе разговора президент Палестины подчеркнул свое неприятие практики убийств и жестокого обращения с мирными гражданами с обеих сторон [конфликта] и призвал освободить гражданских лиц, взятых в плен или заложники", - указывается в заявлении палестинского руководства. Аббас, говорится в документе, "подчеркнул необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа для доставки его жителям медикаментов и воды, а также предоставления электричества и топлива". Палестинский лидер заявил также о "полном отказе от идеи перемещения населения сектора Газа [со своей земли]".

Он также призвал "прекратить нападения поселенцев на палестинские селения и остановить постоянные вторжения экстремистов [на территорию, прилегающую] к иерусалимской мечети Аль-Акса". Аббас подтвердил отказ Государства Палестина от насилия, и его "направленность на соблюдение международной законности, а также на мирное сопротивление и политические действия при достижении целей независимости палестинского народа".

В ходе разговора Байден предложил Аббасу поддержку США в вопросах предоставления гуманитарной помощи палестинскому населению, особенно в секторе Газа, на фоне нападения на Израиль боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, сообщили в Белом доме.

"Президент Байден осудил жестокое нападение ХАМАС на Израиль и повторил, что ХАМАС не отстаивает право палестинского народа на достоинство и самоопределение. Президент Аббас проинформировал президента Байдена о своей деятельности в регионе и своих усилиях по оказанию гуманитарной помощи палестинскому народу, особенно в секторе Газа. Президент Байден предложил президенту Аббасу и Палестине свою всестороннюю поддержку в этих важных и продолжающихся усилиях", - отмечается в документе.

Кроме того, президенты обсудили "усилия США по сотрудничеству с ООН, Египтом, Иорданией, Израилем и другими странами для обеспечения доставки гуманитарной помощи гражданскому населению Газы", подчеркивается в заявлении. "Байден подробно рассказал об усилиях США по координации действий с партнерами с целью предотвращения разрастания конфликта, лидеры двух стран обсудили необходимость сохранения стабильности на Западном берегу реки Иордан и в регионе в целом", - заключили в Белом доме.