15 октября, 05:33
Палестино-израильский конфликт

Число погибших в Газе превысило 2,3 тыс.

Юсеф Мухаммед/ ТАСС
© Юсеф Мухаммед/ ТАСС

Свыше 9 тыс. человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения анклава

ДУБАЙ, 15 октября. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 2,3 тыс., свыше 9 тыс. человек получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.

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"2 329 человек погибли, еще 9 042 получили ранения различной степени тяжести", - отмечается в сообщении Минздрава сектора Газа в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В субботу ведомство информировало, что в результате израильских ударов по Газе с начала эскалации конфликта погибли 2 228 человек, еще 8 744 ранены. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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