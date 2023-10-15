Число погибших в Газе превысило 2,3 тыс.

Свыше 9 тыс. человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения анклава

ДУБАЙ, 15 октября. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа в результате эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 2,3 тыс., свыше 9 тыс. человек получили ранения. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.

"2 329 человек погибли, еще 9 042 получили ранения различной степени тяжести", - отмечается в сообщении Минздрава сектора Газа в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В субботу ведомство информировало, что в результате израильских ударов по Газе с начала эскалации конфликта погибли 2 228 человек, еще 8 744 ранены.