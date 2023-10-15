В МИД Испании не видят связи между конфликтами на Украине и в Израиле

Исполняющий обязанности главы МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес отметил, что "обе войны вызывают огромную тревогу из-за человеческих страданий, которые они влекут за собой, и возможности региональной дестабилизации"

МАДРИД, 15 октября. /ТАСС/. Власти Испании считают, что нет связи между конфликтом на Украине и столкновениями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете La Vanguardia.

"В настоящее время у нас нет никаких признаков, [которые могли бы указывать] на это", - ответил дипломат на вопрос о том, связаны ли два конфликта. "Но обе войны вызывают огромную тревогу из-за человеческих страданий, которые они влекут за собой, и возможности региональной дестабилизации, - добавил он. - Со стороны Испании в рамках ЕС мы будем стараться работать, чтобы мир вернулся как можно скорее".

Альбарес считает, что Евросоюз обладает достаточной политической силой для реагирования на два конфликта. И.о. министра отметил, что 27 ноября в Барселоне пройдет встреча Союза для Средиземноморья. "Я хочу напомнить, что за этим столом сидят Израиль и Палестина", - уточнил он.

Дипломат заявил о важности защитить гражданское население и разрешить доступ помощи в сектор Газа. "Мы готовы увеличить помощь Испании после первоначальной поддержки в размере €1 млн в этом году", - подчеркнул он. По словам и.о. министра, Иран является очень важной страной на Ближнем Востоке. "Нужно надеяться, что все те страны, которые могут повлиять на ХАМАС, внесут свой вклад в прекращение террористической деятельности против Израиля", - сказал Альбарес.