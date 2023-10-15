15 октября, 06:55,
обновлено 15 октября, 07:38
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила об обстреле населенного пункта Штула у границы с Ливаном

Военные нанесли ответные удары по источникам огня в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обстреле населенного пункта Штула на севере еврейского государства близ границы с Ливаном.

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"Поступило сообщение о стрельбе в сторону мошава Штула", - говорится в заявлении военных.

Позже израильские военные ответили ударами по районам на территории Ливана, из которых вели обстрел Штулы.

"После сообщений о стрельбе в направлении населенного пункта Штула ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по источникам огня в Ливане", - говорится в заявлении.

По информации газеты The Jerusalem post, по Штуле с территории Ливана была выпущена противотанковая ракета. В результате ранения получили не менее пяти гражданских, указывает издание. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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