Китай осудил атаки против гражданского населения на Ближнем Востоке

Cпециальный посланник правительства КНР по региону Чжай Цзюнь назвал крайне опасной нынешнюю ситуацию в Палестине

ПЕКИН, 15 октября. /ТАСС/. Пекин выступает против нападения на гражданское население в ходе палестино-израильского конфликта и осуждает такие атаки. Об этом заявил специальный посланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе телефонного разговора со спецпосланником Норвегии по мирному процессу на Ближнем Востоке Хильдой Харальдстад.

"Нынешняя ситуация в Палестине крайне опасна. Китай выступает против любых атак на гражданское население и осуждает их, мы выступаем против любого нарушения международного права", - приводит в воскресенье его слова сайт МИД КНР.

Он напомнил о позиции Пекина по палестино-израильскому конфликту, указав, что фундаментальный способ разрешения конфликта - это реализации формулы о двух независимых государствах.

"Китай поддерживает тесные контакты с соответствующими сторонами по палестинскому вопросу для содействия мирным переговорам", - сказал Чжай Цзюнь.

Он отметил, что Норвегия сыграла важную роль в мирном процессе на Ближнем Востоке, и Пекин готов и дальше укреплять координацию с Осло по конфликту между Палестиной и Израилем.

В 1993-1995 годах израильтяне и палестинцы подписали документы, известные как соглашения Осло. В соответствии с ними на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа вводилось самоуправление - была учреждена Палестинская национальная администрация.