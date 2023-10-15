Египет предложил провести региональный саммит по палестинскому вопросу

Идею высказали по итогам заседания совета национальной безопасности страны

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Египет выступил с инициативой провести международный региональный саммит для обсуждения палестинской проблемы. Об этом сообщила канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси по итогам заседания совета национальной безопасности.

"[Принято решение] направить приглашение на международный региональный саммит для рассмотрения последних событий и будущего палестинской проблемы", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).