15 октября, 11:13
Палестино-израильский конфликт

Египет предложил провести региональный саммит по палестинскому вопросу

Идею высказали по итогам заседания совета национальной безопасности страны

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Египет выступил с инициативой провести международный региональный саммит для обсуждения палестинской проблемы. Об этом сообщила канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси по итогам заседания совета национальной безопасности.

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"[Принято решение] направить приглашение на международный региональный саммит для рассмотрения последних событий и будущего палестинской проблемы", - говорится в заявлении канцелярии, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

Теги:
ЕгипетПалестино-израильский конфликт
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