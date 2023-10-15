МИД Ирана допустил разрастание конфликта в случае продолжения ударов Израиля по Газе

Глава ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян также призвал к "коллективной мобилизации исламских стран для прекращения военных преступлений сионистского режима" против жителей палестинского анклава

ДУБАЙ, 15 октября. /ТАСС/. Масштабы палестино-израильского конфликта могут расшириться, если Израиль не прекратит наносить удары по жителям сектора Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в Дохе на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Глава МИД исламской республики подчеркнул, что "если нападения сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) на беззащитных граждан и жителей [сектора] Газа продолжатся, никто не сможет гарантировать контроль над ситуацией и отсутствие расширения масштабов конфликтов". Он также призвал к "коллективной мобилизации исламских стран для прекращения военных преступлений сионистского режима против жителей [сектора] Газа". Текст заявления опубликован в Telegram-канале ведомства.

Абдоллахиян отметил, что "США, которые советуют другим [странам] проявлять сдержанность", усилили поддержку Израиля. Министр добавил, что стороны, заинтересованные в деэскалации, должны остановить удары Израиля по сектору Газа.

Ранее Абдоллахиян встретился в Дохе с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Глава иранской дипломатии прибыл в Катар в рамках своего турне по ближневосточным странам на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Доха стала четвертым пунктом в его поездке, ранее он посетил Багдад, Бейрут и Дамаск. В ливанской столице он, в частности, встретился с лидером шиитской партии "Хезболлах" шейхом Хасаном Насруллой - одним из главных противников Израиля в регионе.