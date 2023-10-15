Экс-премьер Израиля поддержал планируемую наземную операцию в секторе Газа

Эхуд Барак отметил, что деятельность ХАМАС в Газе "невозможно остановить воздушными ударами, дипломатией, призывами" израильской стороны по телевидению или всемирной поддержкой

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак (1999-2001) выступил в поддержку планируемой наземной операции Израиля в секторе Газа.

"Деятельность исламистского движения ХАМАС в Газе невозможно остановить воздушными ударами, дипломатией, призывами Израиля по телевидению или всемирной поддержкой", - заявил Барак медиагруппе Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом). "Это должны сделать сухопутные войска, которые рискуют поплатиться за это жизнью", - подчеркнул он. При этом бывший израильский премьер отметил, что нападение ХАМАС стало, вероятно, самым сильным ударом со времени основания государства Израиль. Ни одна страна, по его словам, не может позволить себе терпеть такую террористическую деятельность на своей границе.

Комментируя международную критику призыва израильской армии к эвакуации жителей на севере сектора Газа, Барак сказал, что Израиль "делает все возможное", чтобы предотвратить сопутствующий ущерб. "Мы знаем и уважаем международное право. В этом главное различие между нами и этими варварскими душегубами", - резюмировал он.

Как сообщила ранее газета The New York Times, наземная операция Израиля в секторе Газа должна была начаться в эти выходные, но ее решили перенести "на несколько дней" из-за облачной погоды, которая затруднит возможности израильских пилотов и операторов БПЛА по поддержке наземных сил с воздуха. Еврейское государство планирует направить десятки тысяч военнослужащих на захват города Газа и свержение нынешних властей палестинского анклава. Крупнейшая наземная операция Израиля со времен израильско-ливанского конфликта 2006 года может на месяцы ввергнуть страну в "кровопролитные городские бои" на небольшом "клочке земли с населением свыше 2 млн человек", указывало издание. Газета признает, что дальнейшая судьба города Газа, если Израилю удастся захватить его, неизвестна.