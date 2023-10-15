В Израиле назвали целью ударов авиации по Газе подготовку к возможной наземной операции

По словам командующего израильскими ВВС генерал-майора Томера Бара, ЦАХАЛ "закладывает основу для наиболее эффективных наземных маневров"

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Текущая задача ударов авиации по сектору Газа подразумевает подготовку к возможной наземной операции Израиля в палестинском анклаве. Об этом заявил командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар.

"Мы закладываем основу для наиболее эффективных наземных маневров. Мы устраняем как можно больше угроз как на суше, так и в воздухе", - сказал военачальник, слова которого приводит газета The Jerusalem Post.

"Мы сделаем все необходимое и самым агрессивным образом, чтобы, если будет принято решение о маневрах (наземной операции в секторе - прим. ТАСС), мы обеспечим наилучшее наземное вторжение, что дало бы нашим войскам оперативную свободу", - добавил он.

Командующий ВВС Израиля добавил, что сейчас все внимание авиации сосредоточено на южном направлении, вокруг сектора Газа, однако при необходимости будет дан отпор противникам Израиля и на северных рубежах, где фиксируются обстрелы со стороны Ливана. "В данный момент мы сосредоточен на боевых действиях на юге, но крайне высок уровень готовности к любому развитию событий на севере. Военно-воздушные силы, включая все их подразделения распределены сбалансированным образом и находятся в боевой готовности, чтобы иметь возможность отвечать авиаударами и атаковать там, где это необходимо", - отметил Бар.