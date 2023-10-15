Блинкен заявил, что США приступили к отправке значительной части помощи Израилю

Госсекретарь отметил, что страна стремится "ясно дать понять, что поддерживает" израильскую сторону и "предотвратить разрастание конфликта"

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Власти США приступили к отправке в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам в Каире, трансляцию вел телеканал Al Jazeera.

"Я встретился с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху, чтобы обсудить потребности, которые могут быть у Израиля, чтобы удостовериться, что он может эффективно защищаться. И, как вы видели, значительная часть этой помощи уже направляется. Обсуждение данного вопроса будет продолжено", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что США стремятся "ясно дать понять, что поддерживают Израиль" и "предотвратить разрастание конфликта", обеспечить "освобождение заложников, включая граждан США, и отреагировать на гуманитарный кризис в Газе".