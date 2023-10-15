15 октября, 16:43
Палестино-израильский конфликт

Байден заявил Аббасу, что США работают над передачей гуманитарной помощи в сектор Газа

Американский лидер отметил, что в разговоре с президентом палестинской администрации он осудил нападение ХАМАС на Израиль

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заверил главу Палестины Махмуда Аббаса в том, что Вашингтон работает с партнерами в регионе над передачей гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом американский лидер сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

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"В разговоре с президентом палестинской администрации Аббасом я осудил нападение ХАМАС на Израиль и подчеркнул, что ХАМАС не защищает достоинство палестинского народа и его право на самоопределение. Я заверил его в том, что мы работаем с партнерами в регионе над обеспечением поступления гуманитарных грузов в Газу и над предотвращением разрастания конфликта", - отмечается в сообщении. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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