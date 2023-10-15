Блинкен: на Ближнем Востоке не хотят разрастания палестино-израильского конфликта

Госсекретарь США отметил "общий настрой на защиту невиновных, на оказание помощи палестинцам в Газе, которые в ней нуждаются"

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что ближневосточные государства, с руководством которых он встретился в последнее время, не желают разрастания палестино-израильского конфликта. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции в Каире.

"После посещения Израиля мы были <...> в шести государствах региона: Иордании, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, а теперь здесь, в Египте. Цель встречи со всеми нашими партнерами состояла главным образом в том, чтобы выслушать их, узнать, как они воспринимают этот кризис, а также выяснить, что мы можем предпринять совместно для решения многих из появившихся вследствие этого вопросов", - отметил он.

"Что я услышал практически от всех партнеров - это выражение общего мнения, что мы должны сделать все возможное, чтобы это не распространилось дальше. Общий настрой на защиту невиновных, на оказание помощи палестинцам в Газе, которые в ней нуждаются. И мы работаем над этим", - привела слова Блинкена пресс-служба Госдепартамента.

"Я ясно дал понять, что невозможно и недопустимо вести дела с ХАМАС, как прежде. И в то же время, как я заявил, мы намерены сделать все возможное для удовлетворения потребностей людей в Газе. Гражданские не должны страдать из-за жестокости со стороны ХАМАС, - сказал госсекретарь США. - И мы сейчас очень активно взаимодействуем со странами региона, с ООН, с Израилем, чтобы люди могли выбраться из опасной зоны и получить нужную им помощь, чтобы им могли поступать продовольствие, вода, медикаменты".