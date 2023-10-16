Явка во втором туре выборов президента Эквадора превысила 80%

Глава Национального избирательного совета страны Диана Атамаинт отметила, что о серьезных инцидентах в ходе голосования не сообщалось

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 октября. /ТАСС/. Явка во втором туре досрочных выборов президента Эквадора составила 82,3%. Об этом сообщила в воскресенье глава Национального избирательного совета страны Диана Атамаинт.

"День голосования завершился на всей территории страны. Мы хотим выразить благодарность гражданам и поздравить их в связи с высокой явкой, которая составила 82,33%", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканал Ecuavisa.

Глава органа, выполняющего функции ЦИК, поблагодарила правоохранительные органы за обеспечение порядка в день голосования. О серьезных инцидентах в ходе выборов не сообщалось.

Досрочные выборы были назначены в мае действующим президентом Гильермо Лассо с целью роспуска парламента, который должен был рассмотреть вопрос его импичмента. На высший государственный пост претендует Луиса Гонсалес, представляющая левое движение "Гражданская революция", и Даниэль Нобоа, выдвигающийся от центристского движения "Национальное демократическое действие".