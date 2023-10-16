Даниэль Нобоа лидирует на выборах президента Эквадора по итогам обработки 27% бюллетеней

За него проголосовали 52,54% граждан

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 октября. /ТАСС/. Кандидат от центристского движения "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа лидирует на досрочных выборах президента Эквадора. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье Национальным избирательным советом после обработки 27,29% протоколов.

Так, за сына одного из богатейших эквадорских предпринимателей Альваро Нобоа проголосовали 52,54% сограждан. Его соперницу во второму туре выборов Луису Гонсалес, баллотирующуюся от левого движения "Гражданская революция", поддержали 47,46%.

35-летний Нобоа в случае избрания станет самым молодым президентом в истории Эквадора. Он обещает спасти экономику страны с помощью программы по стимулированию производства и занятости за счет государственной поддержки малых и средних предприятий, налоговых льгот для компаний и привлечения иностранных инвестиций. Политик выступает за ужесточение контроля за наркотиками и улучшение снабжения правоохранительных органов.

Нобоа входил в парламентскую группу дружбы между Эквадором и Россией и в этом качестве ездил в Москву в сентябре 2022 года. Поездка была оплачена компанией семьи Нобоа. Политик заявлял, что осуждает специальную военную операцию РФ на Украине, но в то же время предлагал возложить на Эквадор роль посредника в диалоге между Москвой и Киевом.

Досрочные выборы были назначены в мае действующим президентом Гильермо Лассо с целью роспуска парламента, который должен был рассмотреть вопрос его импичмента. Новый глава государства вступит в должность в конце ноября или в начале декабря этого года. Очередные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре в 2025 году.