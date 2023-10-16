Лидер Колумбии надеется вместе с новым президентом Эквадора бороться с насилием

Густаво Петро поздравил Даниэля Нобоа с победой на президентских выборах

ГАВАНА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро поздравил Даниэля Нобоа с победой на президентских выборах в Эквадоре, выразив надежду на совместную работу в сфере борьбы с насилием и наркотрафиком.

"Поздравляю Даниэля Нобоа с его избранием президентом Эквадора. Я надеюсь, что мы будем работать над противодействием насилию, которое выросло в Эквадоре из-за наркотрафика", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

9 августа в столице Эквадора был убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио после предвыборной встречи. Один из подозреваемых был смертельно ранен в ходе перестрелки, шестеро задержаны, но в октябре были убиты в центре лишения свободы.

В воскресенье в Эквадоре прошел второй тур досрочных выборов президента, которые были назначены действующим президентом Гильермо Лассо с целью роспуска парламента, который должен был рассмотреть вопрос его импичмента. Национальный избирательный совет страны уже провозгласил Нобоа, представляющего центристское движение "Национальное демократическое действие", победителем. Новый глава государства вступит в должность в конце ноября или в начале декабря этого года. Очередные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре в 2025 году.

35-летний Нобоа, сын одного из богатейших предпринимателей страны, станет самым молодым президентом в истории Эквадора. Политик, который не входил в число фаворитов перед первым туром выборов, обещает спасти экономику страны с помощью программы по стимулированию производства и занятости за счет государственной поддержки малых и средних предприятий, налоговых льгот для компаний и привлечения иностранных инвестиций. Нобоа также выступает за ужесточение контроля за наркотиками и улучшение снабжения правоохранительных органов.