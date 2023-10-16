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обновлено 16 октября, 06:14
Палестино-израильский конфликт

Израиль объявил план эвакуации жителей севера в районе до 2 км от ливанской границы

Речь идет о 28 населенных пунктах

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Управление по ЧС Минобороны и армия Израиля заявили о реализации плана по эвакуации жителей приграничных с Ливаном районов до 2 км от ливанской границы, речь идет о 28 населенных пунктах. Об этом говорится в совместном заявлении Минобороны и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), распространенном армейской пресс-службой.

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"Национальное управление по чрезвычайным ситуациям при министерстве обороны и ЦАХАЛ объявляют о реализации плана по эвакуации жителей севера Израиля, проживающих в районе до 2 км от ливанской границы. <...> В план включены 28 населенных пунктов", - говорится в заявлении. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
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