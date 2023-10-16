WP: госсекретарь США ждал встречи с саудовским кронпринцем всю ночь

По информации газеты, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд явился на переговоры только на следующее утро

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен был вынужден всю ночь ждать встречи с премьер-министром и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом во время визита в королевство. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание утверждает, что саудовский кронпринц "вынудил Блинкена в течение нескольких часов ждать встречи, назначенной на вечер". По его данным, Мухаммед бен Сальман явился на переговоры только на следующее утро.

Госсекретарь США посетил Саудовскую Аравию в рамках турне по Ближнему Востоку. На фоне обострения палестино-израильского конфликта он отправился в поездку, которая охватывает почти всех ключевых игроков региона. Он также посетил Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Египет.