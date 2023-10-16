16 октября, 09:15
Палестино-израильский конфликт

WP: госсекретарь США ждал встречи с саудовским кронпринцем всю ночь

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. EPA-EFE/ Bandar Aljaloud
Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
© EPA-EFE/ Bandar Aljaloud

По информации газеты, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд явился на переговоры только на следующее утро

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен был вынужден всю ночь ждать встречи с премьер-министром и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом во время визита в королевство. Об этом сообщила газета The Washington Post.

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Издание утверждает, что саудовский кронпринц "вынудил Блинкена в течение нескольких часов ждать встречи, назначенной на вечер". По его данным, Мухаммед бен Сальман явился на переговоры только на следующее утро.

Госсекретарь США посетил Саудовскую Аравию в рамках турне по Ближнему Востоку. На фоне обострения палестино-израильского конфликта он отправился в поездку, которая охватывает почти всех ключевых игроков региона. Он также посетил Израиль, Иорданию, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Египет. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияСауд, Мухаммед бен Сальман, АльБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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