Франция выделит €10 млн на финансирование гуманитарной деятельности в Газе

Глава МИД республики Катрин Колонна призвала открыть все КПП, ведущие в Газу, и снять с нее блокаду

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Франция выделит по меньшей мере €10 млн на финансирование гуманитарной активности в секторе Газа. С таким заявлением выступила министр иностранных дел республики Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с ее египетским коллегой Самехом Шукри в Каире.

"Мы выделим не менее €10 млн на обеспечение гуманитарной деятельности в секторе Газа", - приводит ее слова телеканал Al Arabiya.

"Сейчас ответственность за доставку гуманитарной помощи в Газу несет ООН, однако израильские власти не одобрили проход колонн с помощью. Я призываю открыть все КПП, ведущие в Газу, и снять с нее блокаду", - добавила Колонна.

Париж потребовал позволить эвакуировать из сектора Газа иностранных граждан, в том числе французов, заявила глава МИД Франции.