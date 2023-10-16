Левая партия ФРГ выступила против возможной наземной операции Израиля в Газе

Янине Висслер заявила, что проблема заключается в том, что в конечном итоге "страдать будут те, кто не может сбежать, - гражданское население"

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Сопредседатель Левой партии Германии Янине Висслер высказалась против того, чтобы Израиль начинал наземную операцию в Газе.

"Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой наземная операция в том виде, в каком она запланирована, представляет собой большую опасность для гражданских, - приводит ее слова агентство DPA. - Проблема в том, что в конечном итоге страдать будут те, кто не может сбежать, - гражданское население. Поэтому мы не считаем это верным шагом".

Посол Израиля в США Майкл Герцог ранее в эфире CNN подтвердил, что Израиль "готовит наземную операцию".

Газета The New York Times сообщала, что наземная операция Израиля в секторе Газа должна была начаться в прошедшие выходные, но ее решили перенести "на несколько дней" из-за облачной погоды, которая затруднит возможности израильских пилотов и операторов беспилотников по поддержке наземных сил с воздуха. По данным издания, еврейское государство планирует направить десятки тысяч военнослужащих с целью захвата города Газа и свержения нынешних властей палестинского анклава. Крупнейшая наземная операция Израиля со времен израильско-ливанского конфликта 2006 года может на месяцы ввергнуть страну в "кровопролитные городские бои" на небольшом "клочке земли с населением свыше 2 млн человек", указывала газета.