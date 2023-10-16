16 октября, 16:19,
обновлено 16 октября, 16:44
Палестино-израильский конфликт

СМИ: на границе Египта с Газой по зоне близ КПП "Рафах" нанесли ракетный удар

Информации о жертвах нет, сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Ракетный удар нанесен по территории, вплотную прилегающей к контрольно-пропускному пункту "Рафах", расположенному на границе Египта с палестинским сектором Газа. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya.

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По его информации, удар был нанесен в непосредственной близости от КПП, взрыв произошел на территории палестинского анклава. На кадрах, распространенных телеканалом, слышен разрыв снаряда, виден столб поднимающегося дыма, десятки людей, собравшиеся у КПП, с криками разбегаются в разные стороны.

О возможных жертвах или материальном ущербе сведений не приводится.

Как отмечает новостной портал Safa al-Balad, представитель палестинских властей в Газе сообщил о невозможности восстановить то, что было разрушено на прилегающей к КПП территории еще после предыдущих атак израильских сил близ "Рафаха". По его словам, действия ремонтных бригад были остановлены "из-за опасений новых ударов со стороны Израиля". Он считает, что это стало одной из причин задержки открытия КПП между Газой и Египтом. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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