16 октября, 18:17,
обновлено 16 октября, 18:30
Палестино-израильский конфликт

Посол Палестины в РФ заявил, что власти призвали ХАМАС освободить заложников

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль . Сергей Фадеичев/ ТАСС
Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Абдель Хафиз Нофаль отметил, что "самое главное сейчас - остановить войну и дать людям жить по-человечески, вернуть мирных людей, которых брали в заложники ХАМАС и Израиль"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Палестинские власти призвали ХАМАС отпустить заложников. Об этом заявил ТАСС палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"[Президент Палестины] Махмуд Аббас уже объявил в заявлении об остановке войны, чтобы помощь пошла, и вода, и электричество и чтобы ХАМАС вернули мирных людей, которых они брали [в заложники], в том числе чтобы и Израиль тоже освободил мирных людей. Я думаю, что сейчас работают там и Катар, и египтяне, и палестинская власть, американская тоже, все работают над этим вариантом, - сказал он. - Самое главное сейчас - остановить войну и дать людям жить по-человечески, вернуть мирных людей, которых брали [в заложники] ХАМАС и Израиль".

По данным израильской армии, сторонники ХАМАС захватили в заложники не менее 199 граждан еврейского государства, многие из них также обладают паспортами других стран. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация