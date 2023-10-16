Посол Палестины в РФ заявил, что КПП на границе с Египтом до сих пор закрыт

Израильская сторона не дала разрешение на его открытие, сообщил Абдель Хафиз Нофаль

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом до сих пор закрыт, израильская сторона не дала разрешение на его открытие. Об этом заявил ТАСС палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Пока нет, несмотря на все, что сделано, несмотря на заявления Египта и Соединенных Штатов Америки, израильтяне до сих пор не дали разрешение открыть этот пункт", - сказал он, отвечая на вопрос, открыт ли КПП и идет ли эвакуация.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что власти Израиля проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Дюжаррик отметил, что это требование касается и "всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники". Вскоре призыв к жителям сектора Газа эвакуироваться на юг был опубликован в официальном телеграм-канале пресс-службы Армии обороны Израиля.