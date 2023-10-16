Канада самолетами ВВС эвакуировала из Израиля до 1,3 тыс. своих граждан

По словам канадского премьера Джастина Трюдо, людей сначала доставляют в Афины, а затем - на родину

ОТТАВА, 16 октября. /ТАСС/. Порядка 1,3 тыс. канадских граждан вывезли самолетами ВВС из аэропорта Тель-Авива. Об этом сообщил премьер-министр Джастин Трюдо в ходе специального выступления в национальном парламенте.

"ВВС Канады авиарейсами из Тель-Авива на данный момент вывезли около 1,3 тыс. пассажиров. Кроме того, первый автобус вывез канадцев с Западного берега [реки Иордан] в безопасное место в Иордании", - сказал премьер, не уточнив количества эвакуированных на автобусе.

По словам Трюдо, эвакуация граждан Канады продолжается. Их переправляют в Афины самолетами ВВС, а потом на родину гражданской авиацией.