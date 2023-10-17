В ХАМАС заявили, что не знают число живых заложников в Газе

Представитель движения не исключил, что скоро освобождать будет некого, так как люди якобы гибнут в результате ударов, наносимых по сектору израильскими военными

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Число удерживаемых в секторе Газа заложников пока невозможно определить точно. Об этом британскому телеканалу Sky News заявил представитель руководства палестинского движения ХАМАС в Газе Басим Наим.

"Я не знаю [количества захваченных на территории Израиля и остающихся в живых заложников], потому что это невозможно знать под таким сильным обстрелом - связь полностью прервана", - сказал Наим, добавив, что боевики якобы готовы освободить заложников, "когда агрессия прекратится".

Представитель движения не исключил, что скоро освобождать будет уже некого, так как заложники якобы гибнут в результате ударов, наносимых по сектору израильскими военными. 15 октября группировка "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС)сообщила о гибели девяти заложников. По словам Наима, до этого погибли еще 13 человек, в том числе 4 иностранца.

По данным израильской армии, сторонники ХАМАС захватили в заложники не менее 199 граждан еврейского государства, многие из них обладают паспортами других стран. Как передал 16 октября телеканал Al Hadath, представитель группировки "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" Абу Убайда сообщил, что боевики удерживают в заложниках 200-250 человек. В ХАМАС заявляют о готовности обменять их на 6 тыс. палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах.

14 октября в посольстве РФ в Израиле сообщили ТАСС, что в заложниках в Газе находится по меньшей мере один гражданин России.