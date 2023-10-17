Глава дипломатической миссии королевства в Иордании Наиф ас-Судейри пояснил, что взнос направлен на укрепление способности организации удовлетворять потребности палестинских беженцев в развитии человеческого потенциала

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия выделит $2 млн долларов Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в заявлении агентства, опубликованном на его сайте.

Глава дипломатической миссии Саудовской Аравии в Иордании Наиф ас-Судейри, недавно назначенный послом по совместительству в Палестине, вручил банковский чек генеральному комиссару БАПОР Филиппу Лаззарини. Как отмечается в заявлении, ас-Судейри подчеркнул, что "этот взнос направлен на укрепление способности БАПОР удовлетворять потребности палестинских беженцев в развитии человеческого потенциала".

БАПОР перевело свой оперативный штаб на юг Газы после призыва властей Израиля эвакуировать жителей сектора. Как сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, израильские власти проинформировали всемирную организацию, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг анклава. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях города Газа. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".