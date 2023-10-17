Reuters: Блинкен заявил, что Байден отправится в Израиль 18 октября

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден прибудет Израиль в среду. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Израиле.

"Мы приветствуем приверженность правительства Израиля работе над этим планом. Президент в полной мере ожидает дальнейшего обсуждения этого вопроса, когда он будет здесь в среду", - сказал Блинкен. Трансляцию вела телекомпания CNN.