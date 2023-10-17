Белый дом признал, что не может назвать сроки начала поставок помощи Палестине

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Вашингтон хочет, чтобы отправка началась как можно скорее

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Американская администрация не в состоянии на данном этапе уточнить, когда именно можно ждать начала поставок гуманитарной помощи мирному населению сектора Газа. Это признал на проведенном в понедельник поздно вечером онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Я не готов сегодняшним вечером обозначать сроки этого", - сказал он, отвечая на просьбу указать время начала гуманитарных поставок палестинцам. Ранее о том, что власти США и Израиля договорились разработать план оказания гуманитарной помощи жителям Газы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы бы, разумеется, хотели увидеть поставки как можно скорее. В этом есть потребность. И мы, безусловно, хотим, чтобы поставки начались как можно скорее", - заверил Кирби. "Однако я не могу обозначить вам сегодняшним вечером сроки", - повторил сотрудник СНБ.