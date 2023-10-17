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Палестино-израильский конфликт

AFP: в Израиле начнут вооружать добровольцев для защиты городов по всей стране

Генеральный инспектор израильской полиции Коби Шабтай и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявили о создании 347 новых подразделений

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Израильская полиция начнет вооружать гражданских добровольцев, чтобы обеспечить быструю реакцию на нападение или кризисную ситуацию. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

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По его данным, генеральный инспектор израильской полиции Коби Шабтай и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир "приняли решение о формировании подразделений быстрого реагирования, действующих под эгидой полиции, во всех городах Израиля". "347 новых подразделений будут укомплектованы 13,2 тыс. добровольцев, которые получат винтовки и защитное снаряжение", - приводит агентство текст совместного заявления глав двух ведомств.

Отмечается, что ранее полиция Израиля сообщала о закупке 6 тыс. винтовок для "566 новых гражданских подразделений быстрого реагирования, основанных в приграничных городах и поселках". 

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