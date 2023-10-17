Премьер Таиланда попросит Саудовскую Аравию о содействии в эвакуации людей из Израиля

В МИД королевства сообщили, что в Израиле во время конфликта погибли 29 таиландцев, 16 пострадали, 18 похищены

БАНГКОК, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин обратится к Саудовской Аравии с просьбой о содействии в эвакуации таиландских рабочих из Израиля. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Как ожидается, таиландский премьер 20 октября встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в ходе первого саммита АСЕАН - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Тхависин намерен запросить у саудовской стороны разрешение на пролет самолетов Королевских ВВС через воздушное пространство Саудовской Аравии. "У меня будет аудиенция с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, и мы планируем обсудить широкий круг вопросов", - сказал он.

По данным МИД королевства, в Израиле в результате действий палестинских радикалов погибли 29 таиландцев, 16 пострадали, 18 похищены. В стране до начала боевых действий находилось около 30 тыс. подданных Таиланда, порядка 7 тыс. из них пожелали эвакуироваться. Первая группа эвакуированных из 15 человек 12 октября прибыла в королевство. ВВС Таиланда 11 октября получили разрешение от израильских властей на эвакуацию. Самолет ВВС выполнил первый эвакуационный рейс и доставил 16 октября 130 человек в Бангкок.

Как заявил 13 октября Тхависин, таиландские авиакомпании Thai Airways, Nok Air и малайзийский авиаперевозчик AirAsia до конца октября будут осуществлять эвакуационные рейсы из Израиля в Таиланд. Планируется, что силами гражданской авиации и ВВС из Израиля смогут эвакуироваться по 400 человек в сутки.